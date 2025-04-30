«Госуслуги. Дом»: какие услуги предлагает новое мобильное приложение собственникам недвижимости в Псковской области

23:30, 30 апреля 2025, ПАИ

Как проще всего решать вопросы ЖКХ? Можно ли управлять своей недвижимостью из другого региона? Что такое заочное голосование в многоквартирном доме? Кому сообщать о потопе в соседской квартире? На эти и другие вопросы ответил заместитель председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Алексей Крюков в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Широкий спектр услуг

– Алексей Леонидович, расскажите о новом мобильном приложении «Госуслуги. Дом». Для чего нужен этот сервис?

– При помощи этого приложения гражданам проще решать вопросы в сфере ЖКХ. Это касается и обращений в ресурсоснабжающие и управляющие организации, и платежей, и показаний счётчиков. Есть таймер отсчёта дней до момента подачи показаний приборов учёта, напоминающий, что это необходимо сделать до 25-го числа. Можно подать заявление о проверке приборов учёта, оперативно реагировать на изменения, обратиться с каким-то вопросом. Там же есть данные обо всём вашем имуществе во всех регионах страны. И живя в Пскове, вы можете управлять им на расстоянии, отслеживать показания приборов учёта, участвовать в общем собрании собственников и общаться с соседями в чате в соцсети «ВКонтакте».

– Где скачать приложение «Госуслуги. Дом»?

– В любом мобильном телефоне есть платформы с этим приложением. Установить его не очень сложно. Но хочу обратить внимание: когда вы первый раз зайдёте в него, вам придётся пройти идентификацию через портал «Госуслуги», выбрать четырёхзначный код, по которому сможете заходить в сервис «Госуслуги. Дом». И зная, что никто туда не зайдёт без вашего разрешения, будете пользоваться. В приложении есть все инструкции, как и что делать.

– В последнее время мошенники охотятся за доступом к «Госуслугам».

– «Госуслуги. Дом» используют как отдельное приложение. Через интерфейс самих «Госуслуг» в него попасть нельзя. Около двух лет еженедельно по пятницам Министерство строительства и ЖКХ РФ проводит совещания во всей стране, и за этот период мы ни разу не слышали, чтобы были какие-то проблемы. Обсуждали вопрос мошенничества с рассылкой квитанций, но платежи в «Госуслуги. Дом» защищены, поэтому не смогут мошенники бросить в почтовый ящик ложную квитанцию с каким-то QR-кодом.

– Через приложение можно не только видеть свои счета, но и оплачивать их?

– Да. Там есть соответствующие банковские переходы. Будет ещё удобнее, когда появится возможность сразу оплачивать одной платёжкой все выставленные счета.

– Что делать пользователю приложения, если он видит несоответствие параметров жилья или данных приборов учёта?

– Подать заявление в управляющую организацию, в том числе если не совпадают номера приборов учёта. Можно обратиться к нам, мы перенаправим заявление в адрес органа, который должен заняться этим вопросом и оперативно его решить.

Реагируют быстрее

– Сколько пользователей у приложения «Госуслуги. Дом» в России и конкретно в Псковской области?

– На данный момент в стране уже более девяти миллионов пользователей. В Псковской области пока около 34 тысяч человек, и от них поступило более 10 тысяч заявлений. Очень удобно: просто пишешь в приложении заявление, которое фактически сформировано через «Госуслуги», и его рассматривают в установленном законом порядке.

– Чем заявление, сформированное в группе микрорайона в соцсети «ВКонтакте», хуже, чем сформированное через «Госуслуги»?

– У каждого обращения есть своё правовое направление. Если оно поступило официально от лица, которое можно установить и чьи права нарушены, то можно провести контрольно-надзорные мероприятия и привлечь к административной ответственности лиц, виновных в совершении правонарушения в области ЖКХ. Заявления, поступающие через соцсети, подобным образом зачастую не рассматриваются: таковы требования закона. Только у прокуратуры более широкие полномочия. А на «Госуслуги. Дом» есть подсказки, как правильно написать заявление, оно регистрируется. Причём нам видно, в какие сроки ответила или не ответила та или иная управляющая организация. И любое нарушение может быть в последующем рассмотрено как подтверждение неисполнения обязанностей.

– Сколько жилья в Псковской области внесено в реестр «Госуслуги. Дом»?

– В Псковской области насчитывается 6 020 многоквартирных домов, информация практически обо всех уже внесена в «Госуслуги. Дом» – больше 95 %. Осталось внести данные о 201 здании. ИЖС намного больше.

– Как быстро обновляются данные при смене собственника жилья?

– Обновление происходит очень оперативно и на регулярной основе. Но если вдруг новому владельцу не приходит платёжный документ за какую-нибудь услугу, он может сам через приложение обратиться в ресурсную или управляющую организации и сообщить об этом, направив необходимые данные. Они примут заявление, увидят, где произошёл информационный сбой, и всё исправят.

Место для собраний

– Подключение к «Госуслуги. Дом» – дело добровольное?

– Не для всех. Жители подключаются по желанию, а управляющие компании и поставщики услуг обязаны это делать. К системе подключены все 100 % ресурсных и управляющих организаций на территории области, так что в рейтинге мы на очень хорошем месте. Есть обязательные требования к внесению информации, их соблюдение отслеживается, и все ресурсные и управляющие организации, органы самоуправления прекрасно это знают.

– С помощью приложения можно проводить собрания жильцов. Как это работает?

– Вопрос актуальный. Весна – время проведения общих собраний собственников. Управляющая организация обязана отчитаться о проделанной работе, и нужно решить вопросы текущего года, ведь за летний период можно многое сделать. И по всем вопросам доступно заочное голосование в электронной форме через ГИС ЖКХ, собрание будет признано легитимным, но в нём могут участвовать только собственники жилья. В Псковской области сегодня у порядка 50 % многоквартирных домов есть возможность проводить общее собрание собственников в электронном виде.

– Сколько участников должно быть, чтобы онлайн-собрание было признано состоявшимся?

– Количество голосов отслеживается в соответствии с требованиями закона. Часть вопросов принимается от их общего числа, часть – от двух третей или 50 % плюс один собственник из тех, кто участвует в собрании. Протокол собрания отправляется в органы жилищного надзора, и мы всё проверяем.

– Когда планируете провести первое такое собрание?

– В прошлом году шесть управляющих организаций пытались провести такие собрания в качестве пилотного проекта, но не везде это удачно закончилось. Мы готовы провести такое собрание, но это должно быть желание самих собственников. Заставить не можем, зато можем рассказать, насколько это удобно и хорошо. Заставить должна жизнь. Если людям нужно решить какой-то вопрос и они устали ходить по подъездам собирать подписи, если снова и снова видят, что никто во двор не приходит, то, наверное, начнут искать другие инструменты.

– Если собственники недовольны работой управляющей компании, вопрос можно инициировать через «Госуслуги. Дом»?

– Собственники всегда могут просмотреть отчёты, которые управляющая организация обязана разместить в ГИС ЖКХ, переговорить между собой и пригласить управляющую организацию на собрание для отчёта. Могут также провести онлайн-собрание по созданию ТОС. Вообще любые вопросы, которые решаются на общем собрании, стоит проводить при помощи приложения «Госуслуги. Дом». Там есть все инструкции, полностью расписаны все процедуры и оказывается помощь. А для начала можно обсудить вопрос в общедомовом чате, который также есть в «Госуслуги. Дом», через соцсеть «ВКонтакте».

– Можно ли решать в приложении вопросы вроде «давайте в подъезде картину повесим или цветы поставим»?

– Считаю, что перед тем, как назначать собрание, нужно сначала обсудить вопросы в домовом чате в соцсети «ВКонтакте», который также есть в «Госуслуги. Дом», а потом уже запустить голосование. Система построена так, что позволяет голосовать за каждый вопрос по отдельности. Вообще все данные о собраниях собственников будут храниться в архиве приложения, и новый собственник в этом доме сможет с ними ознакомиться.

Ничего чужого нет

– Приложение позволяет посмотреть, когда в доме будет капитальный ремонт?

– Есть все сведения из ГИС ЖКХ о работах, которые проводились регоператором, в каком году и каковы планы проведения капремонта в дальнейшем. Если что-то было плохо сделано или не сделано вовсе, нужно оформить отдельное обращение. Мы его зарегистрируем, и все органы, подключённые к системе ЖКХ, получат соответствующее уведомление.

– Составить и согласовать план капремонта, потом принять работу тоже должны жильцы. Через приложение можно проголосовать за те виды работ, которые надо провести, и за приёмку?

– Да, всегда можно провести такое голосование, тем более что оно требуется по закону. Если собственники хотят поменять вид работ, тоже необходимо проголосовать. Но иногда жильцы забывают, что они собственники. Жители частных домов сами решают, что надо отремонтировать в их имуществе, а собственники в многоквартирных домах не думают, что всё общедомовое имущество – это их собственность, там нет чего-то чужого, и нередко относятся к проблеме безответственно.

Аренда, частный дом и будущее

– Если квартира сдаётся или там живут родственники собственника, они могут пользоваться приложением «Госуслуги. Дом»?

– Есть понятие гостевого доступа – это право предоставляет собственник. Например, арендатору, чтобы тот мог передавать показания приборов учёта, оплачивать счета, направить обращение или жалобу. Но при этом арендатор не может участвовать в общих собраниях и добавляться в домовой чат, страховать эту недвижимость. Собственник в любой момент может отозвать гостевой доступ, также он видит оплаченные и неоплаченные счета.

– Для владельца частного дома есть польза от приложения «Госуслуги. Дом»?

– Конечно. Он может обращаться в разные ресурсные организации, подавать показания приборов учёта, оплачивать счета, а также уточнить, действительно ли эта собственность учтена, проверить правильность сведений о площади дома, о подведённых коммуникациях. Не исключено, что с развитием подключения частного сектора появится возможность организации ТОС. Если дом сдаётся в аренду, то появляется возможность гостевого доступа.

– Как будет развиваться приложение «Госуслуги. Дом» в ближайшем будущем?

– Сейчас идёт работа по подключению аварийно-диспетчерской службы, и жильцы смогут оперативно подавать обращения при поломках. И даже оперативно реагировать, например, на протечку в соседской квартире, когда там никого нет. Собственнику через «Госуслуги. Дом» напишут SMS-сообщение, что в жилье потоп, либо обратятся в управляющую компанию и оттуда отправят собственнику уведомление о ЧП на телефон. Или, например, на какой-то период отключают улицу от водоснабжения при проведении аварийных работ – и от «Госуслуги. Дом» автоматически всем собственникам официально приходят соответствующие уведомления. Над этим сейчас и трудятся разработчики.