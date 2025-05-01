Команда регионального отделения Банка России пробежит эстафету «Псковской правды»
Команда отделения Банка России в Псковской области примет участие в эстафете «Псковской правда», приуроченной к 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет газета «Псковская правда».
Капитан команды Дмитрий Григорьев сообщил, что отделение участвует в забеге уже в шестой раз и стремится поддерживать эту традицию. Он отметил, что эстафета вдохновляет, объединяет и заряжает позитивными эмоциями, из-за чего желающих принять участие всегда много. По словам Дмитрия Григорьева, команду собрали быстро, кого-то пришлось оставить в запасных.
Также он уточнил, что основу команды составили сотрудники, уже участвовавшие в эстафете, но к ним присоединились и новые молодые специалисты.
Легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Псковская правда» состоится в Пскове 6 мая.
Телефон для справок: 8 (8112) 73-70-94.
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