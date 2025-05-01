Автопробег в честь 1 Мая организовал Псковский облсовпроф

10:39, 01 мая 2025, ПАИ

Старт автопробега дали на Октябрьской площади у памятника княгини Ольги в Пскове сегодня, 1 Мая. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Автопробег псковских профсоюзов стартовал в 10:00, его участники проехали через центральные улицы города. Завершился маршрут у памятника в честь 50-летия Красной Армии в Крестах.

«Если открыть любую соцсеть, можно увидеть много поздравлений, ведь это действительно международный день и прекрасно, что во всех цивилизованных странах эту традицию поддерживают. Современность диктует новые формы и автопробег – это здорово, с каждым годом количество автомобилей увеличивается. Это возможность поздравить друг друга», – отметила председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева.

Она также подчеркнула, что в автопробеге принимают участие все, а для тех, у кого нет машин – подготовили автобусы.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















Участники автопробега возложили цветы к стеле в Крестах. Обратно автоколонна вернулась тем же маршрутом.