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Общество

Автопробег в честь 1 Мая организовал Псковский облсовпроф

Старт автопробега дали на Октябрьской площади у памятника княгини Ольги в Пскове сегодня, 1 Мая. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

  • Автопробег в честь 1 Мая организовал Псковский облсовпроф
    Фото: ПАИ
  • Автопробег в честь 1 Мая организовал Псковский облсовпроф
    Фото: ПАИ
  • Автопробег в честь 1 Мая организовал Псковский облсовпроф
    Фото: ПАИ
  • Автопробег в честь 1 Мая организовал Псковский облсовпроф
    Фото: ПАИ
  • Автопробег в честь 1 Мая организовал Псковский облсовпроф
    Фото: ПАИ

Автопробег псковских профсоюзов стартовал в 10:00, его участники проехали через центральные улицы города. Завершился маршрут у памятника в честь 50-летия Красной Армии в Крестах.

«Если открыть любую соцсеть, можно увидеть много поздравлений, ведь это действительно международный день и прекрасно, что во всех цивилизованных странах эту традицию поддерживают. Современность диктует новые формы и автопробег – это здорово, с каждым годом количество автомобилей увеличивается. Это возможность поздравить друг друга», – отметила председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева.

Она также подчеркнула, что в автопробеге принимают участие все, а для тех, у кого нет машин – подготовили автобусы.

  • Возложение цветов
    Фото: ПАИ
  • Возложение цветов
    Фото: ПАИ
  • Возложение цветов
    Фото: ПАИ
  • Возложение цветов
    Фото: ПАИ
  • Возложение цветов
    Фото: ПАИ
  • Возложение цветов
    Фото: ПАИ
  • Возложение цветов
    Фото: ПАИ
  • Возложение цветов
    Фото: ПАИ
  • Возложение цветов
    Фото: ПАИ
  • Возложение цветов
    Фото: ПАИ

Участники автопробега возложили цветы к стеле в Крестах. Обратно автоколонна вернулась тем же маршрутом.

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