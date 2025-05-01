Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с 1 Мая

12:23, 01 мая 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Праздником Весны и Труда сегодня, 1 мая. Текст поздравления глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.

«Дорогие друзья! Поздравляю с Праздником Весны и Труда! Этот день объединяет всех, кто своим трудом, знаниями, талантами и мастерством создаёт благополучие страны и строит её будущее», – отметил губернатор.

Он подчеркнул, что Псковская область гордится своими трудовыми династиями и высококлассными специалистами. Ведерников предложил делиться историями семей и их вклада в развитие региона на платформе трудовыединастии.рф, чтобы больше людей узнало о достижениях земляков.

«Желаю всем неиссякаемой энергии и новых профессиональных успехов, – добавил Ведерников. – Спасибо тем, кто делает Псковскую область успешной и процветающей».