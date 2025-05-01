Соревнования инженерных команд среди школьников прошли в Кванториуме Пскова

14:49, 01 мая 2025, ПАИ

Конкурс изобретательства и инженерного мастерства «Мейкертон», приуроченный к празднованию 80-летия Победы, завершился в детском технопарке «Кванториум Псков». Мероприятие проходило параллельно в двух форматах (очно и дистанционно), и в нем приняли участие 18 команд школьников от 12 до 18 лет. Об этом ПАИ сообщили в псковском «Кванториуме».



Фото: Фото предоставлены Детским технопарком «Кванториум Псков»



Фото: Фото предоставлены Детским технопарком «Кванториум Псков»



Фото: Фото предоставлены Детским технопарком «Кванториум Псков»



Фото: Фото предоставлены Детским технопарком «Кванториум Псков»



Фото: Фото предоставлены Детским технопарком «Кванториум Псков»



Фото: Фото предоставлены Детским технопарком «Кванториум Псков»











Команды соревновались в двух направлениях – миниатюры советской военной техники и создание арт-объектов для сохранения памяти. Свои проекты школьники могли создавать с помощью 3D печати, лазерной резки, моделирования. Приветствовалось использование электроники. Команды из других городов выполняли такое же задание, но им нужно было отразить вклад в победу своего региона. К конкурсу присоединились Екатеринбург, Владивосток и Пермский край.



Для погружения школьников в тему были проведены две лекции. Учитель истории школы №4, победитель областного этапа конкурса «Учитель года России-2023» Иван Марченко рассказал о военной технике и оружии времен ВОВ. Об оккупации Псковской области и деятельности псковского музея, посвященного этой теме, школьникам рассказала начальник отдела архивной педагогики и информационно-коммуникационных проектов Государственного архива Псковской области Ольга Обратнева.





«Конкурс мы проводим в седьмой раз, это всегда настоящий праздник инженерной мысли и творчества. В этом году формат приурочен к памятной дате. Работая над проектом, школьники узнают новое об истории родного края, вносят свой вклад в сохранение памяти», – сказала директор технопарка Надежда Григорьева.

Победителем в треке «Миниатюры военной техники» стала команда «Протворить». Они сделали макет подводной лодки «Народоволец» Д-2 с подсветкой и сайт, где можно узнать историю военного судна. Лучшую работу в направлении «Арт-объекты» сделала команда «ГОСТ», они представили миниатюру Рижского моста с интерактивной подсветкой и аудиосопровождением. Во время Великой Отечественной войны мост был взорван дважды. Приз зрительских симпатий завоевала инсталляция, посвященная сожженным деревням Псковской области. QR-код на основании макета позволяет перейти на сайт и узнать подробную информацию. Также свои проекты школьники посвятили подвигу военного летчика Алексея Маресьева, создавали копии танков, изображали утраченные здания Пскова и многое другое. Призовые места в дистанционном конкурсе заняли команды из Екатеринбурга.

«Здорово, что многие проекты были посвящены именно нашему региону. Псковский край многое пережил во время Великой Отечественной войны. Благодаря вам люди теперь могут узнать для себя что-то новое о тех событиях», – отметил член жюри, представитель генерального партнера конкурса, сопредседатель общественной организации «Деловая Россия» Юрий Бурлин.

Ольга Обратнева поблагодарила команды за участие и заинтересованность и сказала, что Музей оккупации Псковской области сможет разместить проекты в своей экспозиции.

Отметим, впервые конкурс инженерного мастерства «Мейкертон» прошел в 2018 году.