Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО прошёл в псковском Доме профсоюзов

15:16, 01 мая 2025, ПАИ

Праздничный концерт в поддержку участников и ветеранов СВО организовал Псковский облсовпроф сегодня, 1 мая. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ





















Мероприятие проходит в Доме профсоюзов и приурочено к Празднику Весны и Труда. Перед гостями выступили творческий коллектив «Рубеж» и театр танца «Русские узоры».

К собравшимся обратился председатель областного совета профсоюзов Игорь Иванов. «Мы проявляем наши главные принципы – единство, справедливость и солидарность. Мероприятия идут целый день. Это и автопробег, и квиз, и регата. Сегодня мы говорим не только о 1 Мая, но и о 120-летии профсоюзного движения и, конечно, о приближающемся Дне Победы – о том самом светлом празднике, когда мы радуемся, плачем и вспоминаем те события. Концерт – это кульминация всех первомайских событий, здесь мы говорим об СВО. Наши бойцы борются с фашистским режимом на территории Украины. Нам с вами как никогда нужна эта победа», – отметил он.

В ходе концерта профактивистов наградили благодарственными письмами, почётными грамотами и знаками «За верность профсоюзу». Кроме того, медаль вручили дважды участнику СВО, врачу-рентгенологу Лидии Трушиной.

Также наградили сертификатами участников интеллектуального квиза «Маëвка», который провели сегодня в Доме профсоюзов. Победители игры получили дипломы и памятные подарки.

Отметим, что все собранные на концерте средства направят на поддержку бойцов СВО, на приобретение необходимого оборудования, вещей и продовольствия.