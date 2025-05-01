Должники судебных приставов помогли благоустроить Псков

16:56, 01 мая 2025, ПАИ

Должники, исполняя судебные решения об обязательных работах, помогли благоустроить Псков и близлежащие районы области под контролем судебных приставов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судебных приставов.



Фото: пресс-служба судебных приставов



Фото: пресс-служба судебных приставов



Фото: пресс-служба судебных приставов





Должники убрали 160 улиц, очистили памятники и привели в порядок общественные места. Они вывезли около 20 контейнеров мусора, проведена уборку одного мемориального объекта, убрались в 15 подъездах многоквартирных домов и вымыли окна в Доме культуры Порхова, а также отсортировали 237 досок на пилораме.

Сотрудники УФССП по Псковской области контролировали выполнение работ, помогая должникам исполнять обязательства и улучшать город.

Представитель службы приставов отметил, что обязательные работы являются не только наказанием, но и возможностью внести вклад в благоустройство, добавив, что многие должники после их выполнения начинают более ответственно относиться к своим долгам.