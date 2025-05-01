Более 70 тысяч жителей Псковской области получили выплаты по больничным листам
Более 70 тысяч жителей Псковской области получили выплаты по больничным листам от отделения Социального фонда России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Соцфонда.
Цифровизация ускорила оформление пособий по временной нетрудоспособности, отметили в пресс-службе, напомнив, что больничные листы переведены в электронный формат с 2022 года.
С тех пор работодатели получают данные о больничных онлайн, сотрудникам необязательно предоставлять бумажные документы, вся информация хранится в системе Соцфонда, статус больничного можно проверить в личном кабинете на Госуслугах, а работодатель оплачивает только первые три дня болезни (остальное – Соцфонд).
Напомним, что выплата зависит от стажа работы и заработной платы. Начиная с восьмилетнего стажа сотрудник получает 100 процентов от среднего заработка.