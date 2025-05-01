Более 70 тысяч жителей Псковской области получили выплаты по больничным листам

17:07, 01 мая 2025, ПАИ

Более 70 тысяч жителей Псковской области получили выплаты по больничным листам от отделения Социального фонда России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Соцфонда.

Цифровизация ускорила оформление пособий по временной нетрудоспособности, отметили в пресс-службе, напомнив, что больничные листы переведены в электронный формат с 2022 года.

С тех пор работодатели получают данные о больничных онлайн, сотрудникам необязательно предоставлять бумажные документы, вся информация хранится в системе Соцфонда, статус больничного можно проверить в личном кабинете на Госуслугах, а работодатель оплачивает только первые три дня болезни (остальное – Соцфонд).

Напомним, что выплата зависит от стажа работы и заработной платы. Начиная с восьмилетнего стажа сотрудник получает 100 процентов от среднего заработка.