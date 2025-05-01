Киноновинки: что смотреть с 5 по 11 мая

19:32, 01 мая 2025, ПАИ

Майские праздники – идеальное время для того, чтобы окунуться в мир кино! Когда за окном расцветают сады, а впереди четыре дня отдыха, самое время почитать о киноновинках от Псковского агентства информации и выбрать, что вы хотели бы посмотреть.

«Бес попутал»: история рассказывает о молодом банкире Иване, чья самодовольная и беззаботная жизнь рушится в один роковой день. Судьба сводит его с хитроумным Бесом, который предлагает сделку: чтобы избежать вечных мук, Иван должен отправит вместо себя на тот свет девушку Аню. Однако жизнь преподносит неожиданный поворот. «Бес попутал» в кино с 8 мая.

«Финал» – спортивная драма о величайшем триумфе российской сборной по волейболу на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне. Фильм основан на реальных событиях. Сборная России по волейболу, прежде не поднимавшаяся на олимпийский пьедестал, встречается с непобедимой бразильской командой. Фавориты очевидны, трибуны переполнены, а миллионы болельщиков по всему миру замерли перед экранами. «Финал» в кино с 8 мая.

«Группа крови» – военная драма, основанная на реальных событиях. В Вырицах, в месте, которое известно как детский лагерь смерти, фашисты установили настоящую фабрику страданий – узниками становятся дети разных возрастов, которых используют в качестве доноров для раненных немецких солдат. «Группа крови» в кино с 8 мая.

Сюжет сериала «Рослый» основан на реальных событиях из жизни Ивана Рослого – генерала, чей путь был полон испытаний, великих побед и тяжёлых личных потерь. Сериал охватывает два десятилетия героической истории: от прорыва линии Маннергейма в советско-финской войне до штурма Имперской канцелярии в Берлине. «Рослый» на платформе «Wink» с 5 мая.

4-й сезон «Гарри Уайлд» продолжает историю о преподавательнице литературы, которая решает оставить любимую работу и выйти на заслуженный отдых. Однако спокойная пенсия оказывается не для неё – душа жаждет приключений, а острый ум требует новых интеллектуальных вызовов. На платформе «Амедиатека» с 5 мая.

Детективная комедия «Покерфейс» возвращается с новыми историями о Чарли Кейл – девушке, способной распознавать ложь. Во втором сезоне она продолжает колесить по США, раскрывая преступления в самых неожиданных местах: от бейсбольной команды до похоронного бюро. 2-й сезон «Покерфейс» на платформе «Peacock» с 9 мая.