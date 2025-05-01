Команда областного радиотелевизионного передающего центра пробежит эстафету «Псковской правды»

21:23, 01 мая 2025, ПАИ

Команда областного радиотелевизионного передающего центра примет участие в эстафете «Псковской правда», приуроченной к 80-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет «Псковская правда».

Команда Псковского ОРТПЦ в эстафете участвует впервые, но в будущем планирует выступать ежегодно. «Такие мероприятия объединяют коллектив. Это всё же неформальная обстановка для коллектива, видишь своих коллег в другой роли – и это здорово», – сказал один из представителей команды.

Участие в эстафете «Псковской правды» – возможность отблагодарить тех, кто сражался за свободу нашей Родины, подчеркнул он. «Будем бежать на результат, это же соревнования, ну а дальше кто как сможет», – заключил представитель команды Псковского ОРТПЦ.

Эстафета пройдёт 6 мая. Как и в 1945 году, она состоится на центральных улицах города.

Подробности по телефонам (8 8112) 50-01-21, 73-70-94.

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