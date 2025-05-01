Почти тонну рыбы не пропустили через госграницу в Псковской области

22:29, 01 мая 2025, ПАИ

700 килограммов рыб лососёвых пород не пропустили через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

У перевозимой продукции отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, которые подтверждают безопасность и происхождение товара. При этом рыбу везли не в холодильнике, как это необходимо. Также на продукции не было маркировочных этикеток, которые позволяют идентифицировать наименование товара, страну происхождения, производителя, срок реализации и дату производства.

Перемещение 700 килограммов рыбы по таможенной территории ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате груза. Рыбу возвратили в Белоруссию, уточнили в пресс-службе.