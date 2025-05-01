Ремонтный тренд: псковичи массово чинят технику из-за роста цен

23:50, 01 мая 2025, ПАИ

Спрос на ремонт бытовой техники в Пскове продолжает расти из-за подорожания новой электроники. Эксперты связывают этот тренд с ростом цен на технику в среднем на 15 % в прошлом году и с сохранением этой динамики в текущем, рассказали ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

В I квартале 2025 года жители города стали ремонтировать холодильники на 28 % чаще, чем годом ранее. Особенно востребован ремонт встраиваемой техники, который требует профессионального подхода: диагностика неисправностей предполагает демонтаж мебели и проверку электронных компонентов.

Частыми причинами поломок являются перегрев из-за плохой вентиляции, выход из строя электронных модулей и механические повреждения, отметил руководитель категории «Хозяйственные и деловые услуги» на «Авито Услугах» Александр Семочкин. При выборе мастера он советует проверять отзывы, квалификацию мастера, наличие опыта ремонта и гарантии на проведённые работы.

В преддверии лета в Пскове резко выросло предложение услуг по ремонту кондиционеров – количество объявлений мастеров увеличилось на 100 %. Популярность ремонта кофемашин выросла на 17 %, а число исполнителей в этой категории – на 127 %. Также жители стали чаще ремонтировать швейные машины: спрос на услуги вырос на 11 %, предложение – на 33 %, уточнили в пресс-службе.