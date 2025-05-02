Иван Ветхопещерник наступил по народному календарю
Память преподобного Иоанна Ветхопещерника (Палеолаврита) отмечается сегодня, 2 мая, пишет calend.ru.
В этот день крестьянские женщины шли в поле с холстом, кланялись во все стороны и произносили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!»
После этого ткань расстилали на земле, ставили сверху пирог и уходили.
Считалось, что после этого весна будет доброй и в благодарность уродит лён. Обряд назывался «одеть весну в новину».
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