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Общество

Иван Ветхопещерник наступил по народному календарю

Память преподобного Иоанна Ветхопещерника (Палеолаврита) отмечается сегодня, 2 мая, пишет calend.ru.

В этот день крестьянские женщины шли в поле с холстом, кланялись во все стороны и произносили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!»

После этого ткань расстилали на земле, ставили сверху пирог и уходили.

Считалось, что после этого весна будет доброй и в благодарность уродит лён. Обряд назывался «одеть весну в новину».

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