Иван Ветхопещерник наступил по народному календарю

09:21, 02 мая 2025, ПАИ

Память преподобного Иоанна Ветхопещерника (Палеолаврита) отмечается сегодня, 2 мая, пишет calend.ru.

В этот день крестьянские женщины шли в поле с холстом, кланялись во все стороны и произносили: «Вот тебе, матушка-весна, новая новинка!»

После этого ткань расстилали на земле, ставили сверху пирог и уходили.

Считалось, что после этого весна будет доброй и в благодарность уродит лён. Обряд назывался «одеть весну в новину».