Эстафета «Псковской правды» объединяет поколения – Псковский филиал компани «Россети Северо-Запад»

10:42, 02 мая 2025, ПАИ

Команда Псковского филиала компании «Россети Северо-Запад» примет участие в эстафете «Псковской правда», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет «Псковская правда».

Эстафета объединяет поколения и неразрывно связана с праздником Победы, подчеркнули в компании.

«В год 80-летия Великой Победы для нас большая честь поддержать традицию и выйти на старт, чтобы отдать дань памяти поколению победителей», – отметили участники.

Эстафета пройдёт 6 мая. Как и в 1945 году, она состоится на центральных улицах города. Подробности по телефонам (8 8112) 50-01-21, 73-70-94.

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