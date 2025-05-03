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Эстафета «Псковской правды» объединяет поколения – Псковский филиал компани «Россети Северо-Запад»

Команда Псковского филиала компании «Россети Северо-Запад» примет участие в эстафете «Псковской правда», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет «Псковская правда».

Фото: Сергей Васильев

Эстафета объединяет поколения и неразрывно связана с праздником Победы, подчеркнули в компании.

«В год 80-летия Великой Победы для нас большая честь поддержать традицию и выйти на старт, чтобы отдать дань памяти поколению победителей», – отметили участники.

Эстафета пройдёт 6 мая. Как и в 1945 году, она состоится на центральных улицах города. Подробности по телефонам (8 8112) 50-01-21, 73-70-94.

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