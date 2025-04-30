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Общество

Опубликован график работы пунктов по исследованию клещей на инфекции в праздничные дни

Опубликован график работы пунктов по исследованию клещей на инфекции в праздничные дни, сообщили ПАИ в Роспотребнадзоре по Псковской области.

Так, в Великих Луках пункт будет закрыт. В Пскове лаборатория работает в следующем режиме:

30 апреля – с 9:00 до 12:00;

1-4 мая, 7-11 мая – с 9:00 до 12:00.

В эти дни сдать клещей на исследование можно по адресу: улица Гоголя, 21а, вход со стороны Комиссаровского переулка.

В рабочие дни графики и адреса прежние.

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