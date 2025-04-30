Опубликован график работы пунктов по исследованию клещей на инфекции в праздничные дни
Опубликован график работы пунктов по исследованию клещей на инфекции в праздничные дни, сообщили ПАИ в Роспотребнадзоре по Псковской области.
Так, в Великих Луках пункт будет закрыт. В Пскове лаборатория работает в следующем режиме:
30 апреля – с 9:00 до 12:00;
1-4 мая, 7-11 мая – с 9:00 до 12:00.
В эти дни сдать клещей на исследование можно по адресу: улица Гоголя, 21а, вход со стороны Комиссаровского переулка.
В рабочие дни графики и адреса прежние.
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