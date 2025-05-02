Сотрудники Псковского УФСИН передали гумпомощь для участников СВО

15:40, 02 мая 2025, ПАИ

Гуманитарную помощь участникам СВО передали представители УФСИН России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Груз передали в Ресурсный центр добровольчества Пскова, в него также вошли детские рисунки, открытки со словами поддержки и поздравления с предстоящим 9 Мая. Их подготовили дети сотрудников управления. Аналогичная акция передачи поздравительных писем военнослужащим прошла и в СИЗО-2 в Великих Луках.

Сбор предметов первой необходимости, продуктов питания и средств личной гигиены для бойцов СВО организовал личный состав ИК-4 УФСИН России по Псковской области.

В пресс-службе отметили, что подобные добровольческие акции проходят в ведомстве на регулярной основе.