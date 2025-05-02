Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опасного вредителя впервые обнаружили в яблоках в Псковской области

Опасного карантинного вредителя впервые выявили в яблоках на складе временного хранения в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Государственный инспектор провел карантинный фитосанитарный контроль партии молдавских яблок весом 20 тонн.

По результатам лабораторных исследований образца, проведенных специалистами, была выявлена зараженность подкарантинной продукции клопом дубовой кружевницы. Это первый случай обнаружения данного карантинного вредителя при ввозе растительной продукции через регион, находящийся под контролем Управления Россельхознадзора, в 2025 году.

Ввоз свежих яблок на территорию России запрещён. По решению владельца партия груза подлежит обеззараживанию.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 мая 2025

Финальные чтения конкурса «Победное слово над Ловатью» состоялись в Великих Луках
02 мая 2025

«Улицы героев»: о подвиге Александра Матросова рассказал глава Пскова
02 мая 2025

79% псковичей не хотят полностью отказываться от монет и купюр
02 мая 2025

Необычные домики обнаружили в лесу Себежского района
02 мая 2025

Псковичей приглашают поучаствовать в массовке спектакля-реконструкции 9 Мая
02 мая 2025

Филиал Сбербанка примет участие в эстафете «Псковской правды» в знак уважения к подвигу предков
02 мая 2025

Круглый стол поэтов-фронтовиков прошёл на фестивале «А музы не молчат!» в Великих Луках
02 мая 2025

Посвящённая Советско-финляндской войне фотовыставка открылась в Себеже

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...