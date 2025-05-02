Опасного вредителя впервые обнаружили в яблоках в Псковской области

20:29, 02 мая 2025, ПАИ

Опасного карантинного вредителя впервые выявили в яблоках на складе временного хранения в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Государственный инспектор провел карантинный фитосанитарный контроль партии молдавских яблок весом 20 тонн.

По результатам лабораторных исследований образца, проведенных специалистами, была выявлена зараженность подкарантинной продукции клопом дубовой кружевницы. Это первый случай обнаружения данного карантинного вредителя при ввозе растительной продукции через регион, находящийся под контролем Управления Россельхознадзора, в 2025 году.

Ввоз свежих яблок на территорию России запрещён. По решению владельца партия груза подлежит обеззараживанию.