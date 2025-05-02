Акция «Окна Победы» объединила все регионы России

21:35, 02 мая 2025, ПАИ

Акция «Окна Победы» объединила все регионы России, сообщили в пресс-службе «Движения первых».

Акция направлена на сохранение исторической памяти о героизме и подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны, а также на объединение граждан вокруг общих национальных ценностей. «Окна Победы» уже появились во всех регионах России, и к этой инициативе активно присоединяются руководители регионов, сотрудники федеральных и местных ведомств, образовательных, культурных и медицинских учреждений, а также крупных компаний, подчеркнули в пресс-службе

Тысячи детей из всех уголков страны уже приняли участие в акции, уточнили представители «Движения первых». Вместе с родителями, одноклассниками и наставниками они украшают окна своих домов, квартир, школ, университетов и предприятий. Взрослые знакомят молодежь с исторической правдой и помогают сохранять память о Великой Победе.

К акции присоединились также крупные компании и предприятия в качестве партнеров. Так, «Первые» украсили памятными трафаретами окна ВЭБ-Центра, здания Росреестра, Института «Первая академия медиа» РЭУ имени Г. В. Плеханова.

«Движение первых» подготовило свыше 30 различных трафаретов с символикой Победы, включая георгиевские ленточки, гвоздики, голубей и изображения известных памятников, таких как «Ржевский мемориал Советскому солдату» и «Алёша». К 80-летию Победы был создан специальный трафарет с изображением памятника «Родина-мать зовет!» и надписью «80 Победа!».

Подробная информация и трафареты доступны на сайте организации.

Отметим, что в Псковской области тоже традиционно проводится акция «Окна Победы», в ней участвуют различные организации, образовательные учреждения, жители области.