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Команда Псковских тепловых сетей пробежит эстафету «Псковской правды

Команда Псковских тепловых сетей пробежит эстафету «Псковской правды» 6 мая. Об этом сообщает редакция газеты.

Фото: Андрей Степанов

Сотрудники предприятия отметили, что участие в эстафете – это возможность внести посильный вклад в общую копилку памяти о подвиге наших дедов и прадедов, которые сражались за будущее своей страны. Война оставила отпечаток на судьбах всех семей.

«Мы очень надеемся, что это мероприятие поможет сформировать у жителей города чувство гордости за свой народ, его боевые заслуги, а также уважение к защитникам Отечества, которые одержали победу в Великой Отечественной войне. Мирного нам всем неба над головой», – отметили в пресс-службе компании.

6 мая Псков бежит легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Псковская правда» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Официальные хештеги мероприятия: #ЭстафетаПобеды80лет #БежимсПсковскойправдой.

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