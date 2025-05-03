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​Как сделать праздники на природе безопасными, рассказали псковичам

​Как сделать праздники на природе безопасными, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Весной многие отправляются на дачные участки, чтобы пожарить шашлыки на природе. Чтобы отдых прошёл максимально безопасно, важно помнить несколько правил.

Мангал нужно располагать в специально отведённом месте, он должен быть установлен как можно дальше от дома и других построек, чтобы не вызвать пожар. Рядом с мангалом должны находиться средства пожаротушения. Категорически запрещено разводить огонь в ветреную погоду, а также вблизи веток и сухостоя.

Для розжига не стоит использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости: горючие пары во время поднесения спички могут вспыхнуть.

Разожжённый мангал нельзя оставлять без присмотра и давать присматривать за ним детям. Также нужно помнить, что искры от огня могут разлететься на большое расстояние и спровоцировать пожар.

Нельзя разбрасывать стеклотару, которая может стать причиной возгорания при воздействии солнечных лучей. Прежде чем уходить после пикника, важно убедиться, что огонь потушен. Необходимо собрать пепел и проверить, чтобы под ним не осталось углей.

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