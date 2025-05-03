Невролог поделился советами о снижении риска болезни Паркинсона

22:26, 03 мая 2025, ПАИ

Общение, активное вовлечение в семейную жизнь, умственная деятельность, а также воздержание от алкоголя и курения могут помочь уменьшить вероятность развития деменции и болезни Паркинсона, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.

Он отметил, что для профилактики как деменции, так и болезни Паркинсона важны одни и те же принципы: движение, правильное питание, умственная активность, а также отказ от алкоголя и курения. Особенно он подчеркнул значимость социальной активности, такой как общение, участие в жизни семьи, хобби и встречи с друзьями, поскольку всё это способствует поддержанию мозга в тонусе.

Невролог отметил, что, по данным некоторых исследований, у людей с широким кругом общения риск развития деменции на 40 процентов ниже, чем у тех, кто менее общителен.