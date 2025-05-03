Международный конгресс «Единение» пройдёт в Псково-Печерском монастыре

23:23, 03 мая 2025, ПАИ

Международный конгресс «Единение» состоится при благословении святейшего патриарха Кирилла в Псково-Печерском монастыре 16–17 мая. Это мероприятие объединит различные темы, такие как паломничество, туризм, миссионерство и молодёжные инициативы, сообщила пресс-служба комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь.

Цель конгресса – разработать рекомендации по стратегии развития въездного, выездного и внутреннего паломничества в России, особенно для молодёжи. Это включает в себя межведомственное взаимодействие для решения ключевых задач Русской православной церкви и государства, а также укрепление международных связей через паломнические, молодёжные и религиозные маршруты. Также будут рассмотрены новые формы организации маршрутов.

Организатором конгресса выступает комиссия Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь под руководством митрополита Псковского и Порховского Матфея. Соорганизаторами являются синодальный миссионерский отдел и синодальный отдел по делам молодёжи Русской православной церкви. Конгресс проходит при поддержке Министерства экономического развития России, Центра стратегических разработок и правительства Псковской области.

В мероприятии примут участие такие личности, как заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва, председатель синодального отдела по делам молодёжи епископ Истринский Серафим, а также представители власти, включая губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, заместителя министра экономического развития Дмитрия Вахрукова, генерального директора Центра стратегических разработок Павла Смелова, ректора ФГБОУ ВО РГУТИС, д. п. н., профессора Амбарцума Галустова и других.

К участию в конгрессе приглашают представителей синодальных отделов Русской православной церкви, сотрудников епархиальных отделов, занимающихся молодёжью и миссионерством, паломнические службы и центры, зарегистрированные в едином реестре, ответственных за паломничество в епархиях, представителей федеральных и региональных органов власти, работающих в сфере туризма и молодёжной политики России и Белоруссии, представителей туристического бизнеса, руководителей проектных центров и объединений в области туризма, авторов молодёжных проектов, связанных с паломничеством, экскурсоводов и руководителей образовательных учреждений в области туризма.

У всех участников будет возможность посетить 18 мая святыни Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря. Паломнические службы и туристические компании из регионов смогут ознакомиться с возможностями приёма групп. Место проведения – Псковская область, город Печоры, улица Юрьевская, дом 82а. Организаторы берут на себя расходы на размещение, питание, экскурсионное обслуживание и трансфер (Псков – Печоры – Псков).

Для участия необходима регистрация на сайте комиссии. Контакты: +7-937-202-74-84.