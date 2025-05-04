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Общество

Проклов день наступил по народному календарю

Память священномученика Януария и мучеников Прокла, Соссия, Фавста и других отмечают по народному календарю 4 мая, сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

Среди всех святых, отмечаемых в этот день, русский народ выбрал имя Прокла для названия праздника. В этот день жители Руси обычно проклинали нечистую силу. Пожилым людям приходилось выходить за пределы деревни, становиться лицом на запад и произносить заговоры.

Девушки же в день Прокла водили хороводы вокруг яблонь и пели песни. По цветению черёмухи можно было судить о погоде: чем раньше она распускалась, тем более жарким ожидалось лето.

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