Проклов день наступил по народному календарю

09:00, 04 мая 2025, ПАИ

Память священномученика Януария и мучеников Прокла, Соссия, Фавста и других отмечают по народному календарю 4 мая, сообщает calend.ru.

Среди всех святых, отмечаемых в этот день, русский народ выбрал имя Прокла для названия праздника. В этот день жители Руси обычно проклинали нечистую силу. Пожилым людям приходилось выходить за пределы деревни, становиться лицом на запад и произносить заговоры.

Девушки же в день Прокла водили хороводы вокруг яблонь и пели песни. По цветению черёмухи можно было судить о погоде: чем раньше она распускалась, тем более жарким ожидалось лето.