До +10 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 5 мая
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 5 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Днём небольшой дождь.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +5 до +10 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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