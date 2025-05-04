До +10 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 5 мая

11:55, 04 мая 2025, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 5 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью синоптики прогнозируют осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. Днём небольшой дождь.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от 0 до +5 градусов, днём – от +5 до +10 градусов.

Атмосферное давление будет низким.