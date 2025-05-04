Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Плюсском районе
Мужчина, ехавший со стороны Пскова в сторону Санкт-Петербурга на автомобиле Dongfeng, не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет. ДТП произошло на 194-м километре трассы у поворота к деревне Андромер в Плюсском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Водителю оказывалась помощь на месте. Решался вопрос о госпитализации.
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
-
Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>