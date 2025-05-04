Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Плюсском районе

Мужчина, ехавший со стороны Пскова в сторону Санкт-Петербурга на автомобиле Dongfeng, не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет. ДТП произошло на 194-м километре трассы у поворота к деревне Андромер в Плюсском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Плюсском районе. Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Водителю оказывалась помощь на месте. Решался вопрос о госпитализации.

  • Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Плюсском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Плюсском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Плюсском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Плюсском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Плюсском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Плюсском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Плюсском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Плюсском районе
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 мая 2025

Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Плюсском районе
04 мая 2025

Пассажирка пострадала в результате столкновения двух автомобилей в Пскове
04 мая 2025

Два человека госпитализированы в результате ДТП в Идрице
03 мая 2025

Два человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
03 мая 2025

Суд дал 13 лет жителю Псковской области, который из ревности сжёг свою сожительницу
03 мая 2025

Как защитить дачу от краж: псковичам назвали главные уловки
03 мая 2025

Лось на дороге: как себя вести и чего точно не стоит делать
03 мая 2025

Три хищения предотвратили росгвардейцы в Пскове в праздничные выходные
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...