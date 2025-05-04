Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Плюсском районе

14:59, 04 мая 2025, ПАИ

Мужчина, ехавший со стороны Пскова в сторону Санкт-Петербурга на автомобиле Dongfeng, не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет. ДТП произошло на 194-м километре трассы у поворота к деревне Андромер в Плюсском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Водителю оказывалась помощь на месте. Решался вопрос о госпитализации.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.