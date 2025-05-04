Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Скончался настоятель храма Святой Троицы Александр Беляев в Псковском районе

Скончался клирик Псковской епархии протоиерей Александр Беляев, настоятель храма Святой Троицы в деревне Большое Загорье Псковского района 3 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Фото: пресс-служба Псковской епархии

Батюшка более 40 лет служил в различных приходах Русской православной церкви, из которых более 20 лет провел в Псковской епархии.

Отпевание и погребение протоиерея Александра Беляева пройдет на его малой родине в Московской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 мая 2025

Двум ветеранам присвоили звания почётных граждан Опочецкого округа
04 мая 2025

В Псковской области вдове погибшего докера-механизатора выплачено более 1,7 млн рублей компенсации
04 мая 2025

Михаил Ведерников представил псковичам фильм о Герое России Александре Досягаеве
04 мая 2025

Команда комитета по соцзащите Псковской области пробежит эстафету «Псковской правды»
04 мая 2025

Псковские медицинские организации приняли участие в акции «Бессмертный автополк»
04 мая 2025

«Улицы героев»: о подвиге Клавы Назаровой рассказал глава Пскова
04 мая 2025

В Пскове изрезанной своими владельцами собаке нашли новый дом
04 мая 2025

Солистки себежского ансамбля стали лауреатами международного конкурса в Смоленске

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...