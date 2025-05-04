Скончался настоятель храма Святой Троицы Александр Беляев в Псковском районе
Скончался клирик Псковской епархии протоиерей Александр Беляев, настоятель храма Святой Троицы в деревне Большое Загорье Псковского района 3 мая. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Батюшка более 40 лет служил в различных приходах Русской православной церкви, из которых более 20 лет провел в Псковской епархии.
Отпевание и погребение протоиерея Александра Беляева пройдет на его малой родине в Московской области.
В Псковской области вдове погибшего докера-механизатора выплачено более 1,7 млн рублей компенсации