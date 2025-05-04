ФК «Луки-Энергия» вышел на второе место в турнирной таблице Второй лиги

17:25, 04 мая 2025, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на выезде обыграл красноярский «Енисей-2» со счётом 3:0 в шестом туре первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б», передаёт корреспондент ПАИ.

Великолучане продлили свою серию без поражений до шести игр и набрали 12 очков. В предыдущем сезоне команда, возглавляемая Сергеем Осадчуком, смогла достичь данной отметки лишь во второй половине чемпионата.

Забитыми мячами отличились Максим Сергеев, Александр Коренблюм и Евгений Бутаков.

В текущий момент в турнирной таблице команда «Луки-Энергия» занимает второе место, уступая лишь дублю петербургского «Зенита».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».