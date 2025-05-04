Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Мойка автомобиля на даче может грозить штрафом, предупредили россиян

Мыть автомобиль следует только в специально отведённых местах – на автомойках. Мытьё на даче может повлечь штраф, рассказала юрист Елена Пономарева агентству «Прайм».

Эксперт отметила, что за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП) может быть наложено предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Юрист также предупредила дачников о том, что за занятие части участка соседа может быть наложен штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей по статье 8.6 КоАП. Если мыть автомобиль на берегу водоёма, то штраф может составить 3–4,5 тысячи рублей по статье 8.42 КоАП.

Однако, по словам эксперта, закон не запрещает протирать тряпкой фары, стёкла и регистрационные знаки. В этом случае штраф не предусмотрен, так как полноценная мойка не проводится.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 мая 2025

Псковичам в ночном клубе предложили проверить свой ВИЧ-статус методом быстрого тестирования
04 мая 2025

Весенняя ярмарка прошла в Новоржеве
04 мая 2025

Спектакль Псковского театра кукол покажут на международном фестивале в Петербурге
04 мая 2025

Городок настольных игр будет работать на спектакле-реконструкции «На нашей улице Победа!» в Пскове
04 мая 2025

Температура воздуха ниже нормы прогнозируется на Северо-Западе на предстоящей неделе
04 мая 2025

Благотворительный фестиваль «Танец по имени Счастье» прошёл в Себеже
04 мая 2025

«Огонь памяти» привезут в Псковскую область уже завтра
04 мая 2025

Команда Псковской детской городской поликлиники примет участие в эстафете «Псковской правды»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...