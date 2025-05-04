Мойка автомобиля на даче может грозить штрафом, предупредили россиян

19:27, 04 мая 2025, ПАИ

Мыть автомобиль следует только в специально отведённых местах – на автомойках. Мытьё на даче может повлечь штраф, рассказала юрист Елена Пономарева агентству «Прайм».

Эксперт отметила, что за нарушение закона в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (статья 6.3 КоАП) может быть наложено предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей.

Юрист также предупредила дачников о том, что за занятие части участка соседа может быть наложен штраф в размере от трёх до пяти тысяч рублей по статье 8.6 КоАП. Если мыть автомобиль на берегу водоёма, то штраф может составить 3–4,5 тысячи рублей по статье 8.42 КоАП.

Однако, по словам эксперта, закон не запрещает протирать тряпкой фары, стёкла и регистрационные знаки. В этом случае штраф не предусмотрен, так как полноценная мойка не проводится.