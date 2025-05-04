Почти 20 медалей завоевала команда псковских каратистов на турнире «Кубок Феникса»

21:13, 04 мая 2025, ПАИ

Открытый турнир по карате WKF «Кубок Феникса» прошёл в Великом Новгороде сегодня, 4 мая. В соревнованиях приняли участие псковские спортсмены.

Каратисты из Псковской области завоевали 19 медалей: пять золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых.

В турнире приняли участие более 200 участников из шести регионов России.