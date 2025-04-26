Открытие международной «Вахты Памяти» состоялось в Себежском районе
Открытие международной «Вахты Памяти» состоялось в деревне Малахи Себежского района сегодня, 26 апреля. Об этом сообщает газета «Призыв».
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
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Фото: газета «Призыв»
На вахту собралось около 200 поисковиков из разных городов России и Белоруссии. Открыл мероприятие руководитель Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След «Пантеры» Александр Маркин. Он поздравил активистов с открытием, напомнил о технике безопасности и пожелал удачного поиска и крепкого здоровья.
«Спасибо вам, что приехали на нашу землю, что помогаете сохранять память о героях. Земля здесь пропитана кровью, здесь шли упорные бои. Здесь лежит много наших бойцов, которых нужно поднимать», – подчеркнул в своём выступлении глава Себежского района Леонид Курсенков.
Командир отряда «Знамя Победы» посёлка Идрица Александр Строганов также подчеркнул, что на этой земле в годы Великой Отечественной войны в течение девяти месяцев проходила линия фронта и до сих пор очень много останков погибших бойцов.
Коллектив Себежского районного дома культуры представил поисковикам творческие номера. Поисковые мероприятия закончатся 8 мая торжественным захоронением найденных солдат.
Ранее сообщалось, что «Вахта Памяти» проходит в Великолукском районе. Поисковики приехали из Тюмени, Пензы, Рыбинска Ярославской области, Великих Лук, Невеля, Усвят, Куньи и Пыталово.
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