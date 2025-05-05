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Общество

Высаживать на грядки лук советует сегодня народный календарь

Память апостола от семидесяти Луки отмечается сегодня, 5 мая, пишет calend.ru.

В этот день на Руси высаживали в огород лук. «Лук - как татарин: как снег сошел - так он и тут», - говорили в народе. Это растение также считалось целебным. О луке говорили: «Кто ест лук - избавлен от вечных мук»; «Лук от семи недуг»; «Лук да баня все исправят».

Лук добавляли в состав многих народных лекарств: вместе с медом его использовали как средство от атеросклероза и гриппа.

Кроме того, без лука нельзя было представить и русскую кухню. Его ели сырым с хлебом и соленой рыбой, добавляли к мясу, к рыбе, к овощам. «Голо-голо, а луковка в щи есть», «Лук добро и в бою, и в щах», - говорили в народе.

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