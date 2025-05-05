Трёхкратная олимпийская чемпионка - участница акции «Огонь памяти» Мария Киселёва приветствовала псковичей

09:12, 05 мая 2025, ПАИ

Участница патриотической акции Народного фронта «Огонь памяти» трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, депутат Мосгордумы Мария Киселева приветствовала псковичей.

«Дорогие друзья из Пскова! Присоединяюсь к акции, которая объединяет всю нашу страну и не только нашу страну. Мы забрали частицы Вечного огня, чтобы отвезти нашим соотечестенникам в разные страны. Эта частица полетит в Узбекистан. Все готовимся к великому празднику Победы», - рассказала Мария Киселева.

Напомним, патриотическая акция «Огонь памяти» прошла в Москве 4 мая. У Могилы Неизвестного Солдата от Вечного огня зажгли лампаду, чтобы активисты увезли частицы пламени в российские регионы. В акции приняла участие и делегация Псковской области. Частицу огня привезут в регион 5 мая, а Вечный огонь будет зажжён на мемориале в Локнянском районе 6 мая.

Добавим, Псковская область ежегодно участвует в акции «Огонь памяти».

Как проходила акция в прошлом году, читайте по ссылке.