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Трёхкратная олимпийская чемпионка - участница акции «Огонь памяти» Мария Киселёва приветствовала псковичей

Участница патриотической акции Народного фронта «Огонь памяти» трёхкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, депутат Мосгордумы Мария Киселева приветствовала псковичей.

«Дорогие друзья из Пскова! Присоединяюсь к акции, которая объединяет всю нашу страну и не только нашу страну. Мы забрали частицы Вечного огня, чтобы отвезти нашим соотечестенникам в разные страны. Эта частица полетит в Узбекистан. Все готовимся к великому празднику Победы», - рассказала Мария Киселева.

Напомним, патриотическая акция «Огонь памяти» прошла в Москве 4 мая. У Могилы Неизвестного Солдата от Вечного огня зажгли лампаду, чтобы активисты увезли частицы пламени в российские регионы. В акции приняла участие и делегация Псковской области. Частицу огня привезут в регион 5 мая, а Вечный огонь будет зажжён на мемориале в Локнянском районе 6 мая.

Добавим, Псковская область ежегодно участвует в акции «Огонь памяти».

Как проходила акция в прошлом году, читайте по ссылке.

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