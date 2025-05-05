Иеромонах Фотий рассказал псковичам, куда повезёт частицу Вечного огня
Иеромонах Фотий - участник патриотической акции Народного фронта «Огонь памяти» рассказал псковичам, куда повезёт частицу Вечного огня.
«Дорогие псковичи, передаю вам тёплый привет с Красной площади от Александровского сада, где я только что забрал частицу Вечного огня, которую повезу в Замбию», - отметил иеромонах.
Напомним, патриотическая акция «Огонь памяти» прошла в Москве 4 мая. У Могилы Неизвестного Солдата от Вечного огня зажгли лампаду, чтобы активисты увезли частицы пламени в российские регионы. В акции приняла участие и делегация Псковской области. Частицу огня привезут в регион 5 мая, а Вечный огонь будет зажжён на мемориале в Локнянском районе 6 мая.
Добавим, Псковская область ежегодно участвует в акции «Огонь памяти».
Как проходила акция в прошлом году, читайте по ссылке.
Трёхкратная олимпийская чемпионка - участница акции «Огонь памяти» Мария Киселёва приветствовала псковичей
Движение транспорта ограничат сегодня в Пскове для подготовки к празднованию 80-летия Победы