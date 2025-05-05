В России началась ещё одна трёхдневная рабочая неделя
В России началась ещё одна трёхдневная рабочая неделя. Всего в мае россиян ждет 18 рабочих и 13 выходных дней, пишет ТАСС.
Первая короткая неделя была в честь празднования 1 Мая.
На этой неделе с 8 мая начинаются выходные, приуроченные ко Дню Победы. Таким образом, работающие в режиме пятидневной рабочей недели будут отдыхать четыре дня – с 8 по 11 мая, а работающие в режиме шестидневной рабочей недели – 8 и 9 мая.
7 мая не будет сокращённым рабочим днём.
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