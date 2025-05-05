За ночь над регионами России сбили 26 украинских беспилотников

09:38, 05 мая 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

17 дронов сбили над Брянской областью, пять – над Калужской областью, ещё четыре БПЛА уничтожили над Московской областью.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.