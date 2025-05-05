За ночь над регионами России сбили 26 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
17 дронов сбили над Брянской областью, пять – над Калужской областью, ещё четыре БПЛА уничтожили над Московской областью.
Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.
Трёхкратная олимпийская чемпионка - участница акции «Огонь памяти» Мария Киселёва приветствовала псковичей
Движение транспорта ограничат сегодня в Пскове для подготовки к празднованию 80-летия Победы