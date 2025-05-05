Псковичи выиграли семь золотых медалей Кубка весны по зимнему плаванию

10:18, 05 мая 2025, ПАИ

Псковичи выиграли семь золотых медалей Кубка весны и чемпионата Ленинградской области по зимнему плаванию, которые прошли в центре отдыха «Мяглово» 26 и 27 апреля. Об этом ПАИ сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

По результатам состязаний Александр Малиновский выиграл золото в категории C на дистанциях 25 метров вольным стилем, баттерфляем и брассом, 50 метров вольным и брассом, а также 100 метров вольным. Кроме того, золото на счету Артура Мордовцева на стометровке вольным стилем – это лучший результат соревнований.

В федерации поздравили спортсменов с результатами, добавив, что они – гордость Псковской области и вдохновение для всех, кто выбирает активный и здоровый образ жизни.

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