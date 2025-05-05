Два человека погибли и 16 пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

10:31, 05 мая 2025, ПАИ

Два человека погибли и 16 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 28 апреля по 4 мая. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Всего за неделю в Псковской области произошло 14 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 534 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения, а также выявили 34 водителя, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.