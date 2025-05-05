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Происшествия

Два человека погибли и 16 пострадали в ДТП в Псковской области за неделю

Два человека погибли и 16 пострадали в дорожно-транспортных происшествиях, которые произошли в Псковской области с 28 апреля по 4 мая. Об этом ПАИ сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Грузовик опрокинулся на железнодорожной станции в Новосокольническом районе. 29 апреля. Фото: ПАИ

Всего за неделю в Псковской области произошло 14 дорожно-транспортных происшествий.

Кроме того, в регионе пресекли 1 534 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения, а также выявили 34 водителя, которые управляли транспортом в состоянии опьянения.

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