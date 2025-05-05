Как оформить выходной для прохождения диспансеризации, рассказали псковичам

12:01, 05 мая 2025, ПАИ

Как оформить выходной для прохождения диспансеризации, рассказали псковичам. Все работодатели обязаны освобождать персонал от обязанностей для прохождения диспансеризации, напомнили в Госинспекции труда в Псковской области.

От возраста работника зависит, сколько дней и как часто он может проходить диспансеризацию: 18–39 лет — 1 рабочий день 1 раз в 3 года; 40 лет и старше — 1 рабочий день 1 раз в год; за 5 лет до пенсии и работающие пенсионеры — 2 рабочих дня 1 раз в год.

Работодатель обязан предоставить выходной и дистанционным работникам, даже находящимся в отпуске по уходу за ребенком. На время диспансеризации за работником сохраняется средний заработок. Диспансеризация — это право работника, а не обязанность (кроме установленных законом случаев).

Как оформить выходной для диспансеризации:

- Подать работодателю заявление.

- Согласовать дату прохождения.

- Пройти диспансеризацию.

- Предоставить справку работодателю, если такая обязанность закреплена работодателем в локальном нормативном акте.