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Трансляцию зажжения Вечного огня на мемориале «Журавли» в Санкт-Петербурге можно посмотреть в прямом эфире

Трансляцию зажжения Вечного огня на мемориале «Журавли» в Санкт-Петербурге можно будет посмотреть в прямом эфире, сообщили ПАИ в компании «Газпром межрегионгаз».

Фото: «Газпром межрегионгаз»

Первый газифицированный Вечный огонь в СССР был зажжён в Ленинграде на Марсовом поле. В 1967 году от него зажгли огонь на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены.

4 мая частицу пламени оттуда перенесли в специальную лампаду, чтобы 6 мая зажечь новый Вечный огонь в Санкт-Петербурге – на мемориале «Журавли».

Фото: «Газпром межрегионгаз»

Тогда же зажгутся огни ещё на 80 мемориалах по всей России.

Фото: «Газпром межрегионгаз»

Прямая трансляция этого события начнется 6 мая в 10:00 на портале «Храним огонь Победы», в Rutube, на телеканале «Санкт-Петербург».

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