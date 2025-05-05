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«Лети, Женька, счастливых полётов»: перепутавшего север с югом немецкого аиста выпустили на волю в Псковской области

Перепутавшего север с югом немецкого аиста Женю выпустили на волю в Псковской области, сообщила руководитель центра помощи птицам «Дом белого аиста» в Гдовском районе, орнитолог Марина Сиденко.

Это немецкий аист, перепутавший полюсы и прилетевший в Ненецкий автономный округ, где этих птиц никогда не было.

Накануне Нового года, проделав большой путь, Евгений прибыл в «Дом белого аиста», где перезимовал и откуда снова отправился в вольную жизнь.

Фото: «Дом белого аиста»

«Проводить его специально приехали наши волонтёры Иван и Ольга Жалоба, это те самые люди, которые ночью 30 декабря встречали птицу в Санкт-Петербурге и потом привезли к нам, – рассказала Марина Сиденко. – Аистиный центр находится в 30 км от границы с Эстонией, оттуда до Германии рукой подать. Мы надеемся, что из нашей точки выпуска птице проще будет найти путь домой и вернуться к немцам, туда, откуда он прилетел. Пусть у Жени дальше всё будет хорошо и невероятное везение не оставит его. Лети, Женька, счастливых полётов!»

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