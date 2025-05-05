Пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области

15:38, 05 мая 2025, ПАИ

Нетрезвых водителей, ранее привлекавшихся к административной и уголовной ответственности за аналогичные правонарушения, задержали в нескольких муниципалитетах Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль Opel на проспекте Гагарина в Великих Луках вечером 29 апреля. За рулём иномарки находился 44-летний великолучанин в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, нетрезвого 54-летнего мужчину на мопеде остановили в Невельском районе утром 30 апреля, а 37-летнего пьяного псковича на автомобиле Ford задержали на улице Коммунальной в Опочке 2 мая.

Также 38-летнего мужчину в состоянии опьянения поймали за рулём легкового автомобиля ВАЗ-21121 на улице Егорова в Дедовичах 3 мая.

Обстоятельства произошедшего выясняются, уточнили в пресс-службе.

Напомним, что управление транспортом в состоянии опьянения и непрохождение медицинского освидетельствования влекут за собой наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрено более строгое наказание – лишение свободы на срок до двух лет.