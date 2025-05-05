Ещё более пяти миллионов рублей выманили мошенники у псковичей
Жители Пскова, Великих Лук, а также Опочецкого и Стругокрасненского муниципалитетов перевели мошенникам свыше пяти миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Гражданам звонили незнакомцы и представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов. Они убеждали перевести сбережения на неизвестные счета якобы для их сохранности.
Кроме того, мошенники взламывали аккаунты пользователей в социальных сетях и с их страниц просили у друзей псковичей занять деньги.
Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.