Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Ещё более пяти миллионов рублей выманили мошенники у псковичей

Жители Пскова, Великих Лук, а также Опочецкого и Стругокрасненского муниципалитетов перевели мошенникам свыше пяти миллионов рублей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Гражданам звонили незнакомцы и представлялись сотрудниками банков или правоохранительных органов. Они убеждали перевести сбережения на неизвестные счета якобы для их сохранности.

Кроме того, мошенники взламывали аккаунты пользователей в социальных сетях и с их страниц просили у друзей псковичей занять деньги.

Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 мая 2025

Соседская собака прокусила голову трёхлетней девочке в Псковской области
05 мая 2025

Ещё более пяти миллионов рублей выманили мошенники у псковичей
05 мая 2025

Пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области
05 мая 2025

В Пскове курьер упал с велосипеда и растянул связки
05 мая 2025

Два человека погибли и 16 пострадали в ДТП в Псковской области за неделю
05 мая 2025

14-летняя девочка пропала в Опочецком районе
04 мая 2025

Мужчина погиб, пытаясь вытащить автомобиль из кювета в Идрице
04 мая 2025

Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Плюсском районе

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...