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Общество

Какие три задачи решает бизнес-сообщество, рассказал Юрий Бурлин

Любое бизнес-сообщество решает три задачи своих членов, рассказал спикер и сопредседатель Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Бурлин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Юрий Бурлин. Фото: ПАИ

«Первое – это развитие членов сообщества. Так или иначе все мы между собой общаемся и учимся друг у друга. Есть разные коммуникации общения. Второе – это защита интересов членов сообщества. Могут быть разные вопросы, которые касаются любого предпринимателя, бизнесмена. Третье – это платформа для общения – как региональная, так и межрегиональная, федеральная», – рассказал Юрий Бурлин.

Он подчеркнул, что к концу июня в Пскове планируют открыть офис «Деловой России». Сейчас офис находится на площадке одного из предприятий.

Отметим, что организация «Деловая Россия» в Псковской области представляет собой объединение инициативных предпринимателей, направленное на продуктивное взаимодействие между представителями разных отраслей бизнеса. Сообщество стремится к эффективному сотрудничеству с местными властями и другими организациями региона. Псковское отделение было основано в 2006 году и с тех пор способствует развитию предпринимательской среды в области.

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

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