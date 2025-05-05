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Происшествия

Соседская собака прокусила голову трёхлетней девочке в Псковской области

Соседская собака прокусила голову трёхлетней девочке в Гдовском районе, сообщили ПАИ в ОМВД России по Гдовскому району.

Фото: ПАИ. Фото носит иллюстративный характер

По предварительной информации, девочка с семьёй приехала в гости к родственникам в деревню Кола. Во время игры во дворе ребёнок вышел за территорию участка, где находился соседский пёс.

Дворняга нанесла девочке рваные раны виска, родители своими силами доставили ребёнка в больницу. Собака часто сама гуляла по деревне, так как срывается с цепи на хозяйском участке. При этом ранее агрессии к местным жителям и детям животное не проявляло.

Хозяева собаки в своих объяснениях указали, что готовы возместить все расходы на медицинское лечение девочки.

На данный момент в ОМВД России по Гдовскому району проводится проверка по факту травмирования девочки.

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