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Культура

В Пушкинском заповеднике открылась выставка «Литературные места Симбирска-Ульяновска в творчестве художников XX века»

Гости Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» могут побывать на выставке «Литературные места Симбирска-Ульяновска в творчестве художников XX века». «Эта экспозиция, – рассказали ПАИ в заповеднике, – новый совместный проект пушкиногорских музейщиков с коллегами из Ульяновского областного краеведческого музея имени И. А. Гончарова».

Пётр Панин. Обрыв. Старинная беседка (1960-е). Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

В новую временную экспозицию вошло 25 работ. Это виды города, хранящиеся в фондах музея. В разные годы они были выполнены ульяновскими художниками Дмитрием Архангельским, Петром Паниным, Александром Титовским, Борисом Скляруком, Анатолием Сорокиным. Организован показ в баньке Тригорского – выставочном пространстве мемориальной усадьбы Осиповых и Вульфов, соседей и приятелей ссыльного Пушкина.

Пушкиногорские музейщики давно и плодотворно сотрудничают с коллегами из Поволжья. Достаточно напомнить, что на базе Литературного музея «Дом Языковых» – филиала Ульяновского областного краеведческого музея – вот уже более шести лет успешно работает виртуальное представительство Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». В рамках работы этого представительства проводят круглые столы и телемосты, онлайн-лекции.

Новая выставка «Литературные места Симбирска-Ульяновска в творчестве художников XX века» в мемориальной усадьбе «Тригорское» будет открыта для посетителей до 10 сентября, отметили в Пушкинском заповеднике, уточнив, что вход на неё свободный, а возрастных ограничений для зрителей не предусмотрено.

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