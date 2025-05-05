Память узников фашистских концлагерей почтили в Островском районе

17:50, 05 мая 2025, ПАИ

Траурный митинг, посвящённый памяти узников фашистских концлагерей, прошёл в деревне Грызавино Островского района в преддверии Дня Победы. Об этом пишет газета «Островские вести».



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман



Фото: Анастасия Гольцман









Перед началом мероприятия священнослужители Свято-Троицкого собора отслужили поминальную литию по погибшим и замученным в фашистских застенках. Настоятель собора отец Роман призвал представителей молодого поколения изучать историю родной земли и чтить память предков.

У поклонного креста, установленного на месте действующего в годы фашистской оккупации лагеря для советских военнопленных и гражданского населения, собрались ветераны, представители администрации Островского района, студенты, школьники, а также жители города и района.

Перед ними выступили заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова и председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Вячеслав Коев. Они выразили признательность ветеранам, студентам Островского многопрофильного колледжа и педагогам, которые на протяжении многих лет шефствуют над памятным местом и чтят память героев.

Своими воспоминаниями о детстве поделилась с присутствующими председатель Совета бывших несовершеннолетних узников концлагерей Островского района Людмила Васильева. «Люди в концлагерях умирали от холода, голода и тяжёлого труда. Не щадили нацисты и детей, к которым они относились как к подопытным кроликам. На малышах проводили разные эксперименты и брали кровь, а обессиленные тела бросали в выгребную яму и сжигали», – рассказала она.

Студенты колледжа подготовили для зрителей тематическую литературно-музыкальную программу. В ходе нее участникам мероприятия рассказали о жизни Псковщины в тот страшный период.

В конце митинга все присутствующие почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к поклонному кресту и братскому захоронению.