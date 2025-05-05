Следователи проводят проверку по информации о нападении собаки на ребенка в Псковской области

17:14, 05 мая 2025, ПАИ

Проверка проводится по информации о нападении собаки на ребенка в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

По поручению руководителя областного управления СК России Петра Крупени Псковский межрайонный следственный отдел на основании сведений, опубликованных в средствах массовой информации, начал процессуальную проверку обстоятельств нападения собаки на 3-летнего ребенка.

По предварительным данным, 4 мая в одном из населенных пунктов Гдовского района Псковской области собака укусила 3-летнюю девочку, нанеся рваные раны головы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе принадлежность собаки конкретным хозяевам. По итогам проверки и выяснения всех фактов будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Ранее сообщалось, что соседская собака прокусила голову трёхлетней девочке в Псковской области.