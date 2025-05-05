Дороги в шести районах Псковской области перекроют в связи с подготовкой к ралли

17:43, 05 мая 2025, ПАИ

Дороги в шести районах Псковской области перекроют в связи с проведением тренировочных сборов в рамках подготовки к пятому этапу чемпионата России по ралли «Пушкинские Горы». Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

Время перекрытия в каждый из дней – с 10:00 до 18:00. 8 мая движение будет остановлено на трассе Идрица – Апросово от деревни Томсино до автодороги Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией в Себежском районе.

9 мая дороги перекроют по трассе Лысцево – Синяя Никола – Демидово от Синей Николы до Посинья и далее до Демидово в Красногородском округе, а также по трассе Новохованск – Топоры – Стайки – Туричино от Новохованска до Осетков в Невельском округе.

17 мая движение остановят на дорогах Детково – Заянье – Шавково от Детково до Сеглицов и далее до Заянья в Плюсском районе, а также Гавры – Красногородск от Столбово до деревни Гавры в Красногородском округе.

18 мая будут перекрыты дороги Опочка – Лобово – Мякишево от Пьяново до Есенников в Опочецком округе, Малая Толбица – Гверздонь – Мельницы от Вязков до деревни Гверздонь Псковского района, а также Середка – Мельницы – Гридино от деревни Мельницы до Гридино в Псковском районе.

19 мая произойдёт перекрытие дорог Кудка – Норкино – Камено от Рясино до деревни Кудка в Опочецком округе, Норкино – Глубокое от Норкино до Деревеньки в Опочецком округе, Глубокое – Водобег от Глубокого до деревни Водобег в Опочецком округе.