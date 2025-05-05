T2 выводит «Понедельники» на новый уровень: теперь подарками можно делиться с друзьями

18:29, 05 мая 2025, ПАИ

Российский оператор мобильной связи T2 возобновляет акцию «Понедельники». В течение шести недель клиенты будут получать приятные подарки от T2 и партнёров каждый понедельник. В этом году компания добавила к акции новую возможность – теперь предложениями можно делиться с близкими, даже если они абоненты другого оператора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Понедельник – день тяжёлый, но только не для абонентов T2. Вместо привычной рутины – возможность порадовать себя и своих близких. T2 традиционно дарит абонентам приятные подарки в начале недели. В этом году оператор выводит «Понедельники» на новый уровень и внедряет механику шеринга. Клиент может использовать промокоды для себя или поделиться подарками с друзьями и близкими. При этом получатель не обязан быть абонентом T2 – оператор делает понедельники приятными для всех.

Каждый понедельник с 5 мая по 16 июня 2025 года на сайте и в мобильном приложении T2 пользователям доступен набор предложений в самых популярных категориях: еда, кофе, такси и самокаты, онлайн-доставка, развлечения, маркетплейсы. Абонент может выбрать до трёх предложений из еженедельной подборки и активировать их в течение понедельника. В числе партнёров проекта «Яндекс Go», «Вкусно – и точка», Whoosh, Kassir.ru и другие компании. Акция будет действовать в 66 регионах России.

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