Подростока госпитализировали в больницу после наезда автомобиля в Великих Луках

19:16, 05 мая 2025, ПАИ

В Великих Луках водитель автомобиля совершил наезд на 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло у дома № 2 на улице Мурманской, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

За рулём Skoda Roomster находился 67-летний мужчина. В результате ДТП пострадавшая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.