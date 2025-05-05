Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Подростока госпитализировали в больницу после наезда автомобиля в Великих Луках

В Великих Луках водитель автомобиля совершил наезд на 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло у дома № 2 на улице Мурманской, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Фото здесь и далее: ПАИ

За рулём Skoda Roomster находился 67-летний мужчина. В результате ДТП пострадавшая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 мая 2025

Подростока госпитализировали в больницу после наезда автомобиля в Великих Луках
05 мая 2025

Соседская собака прокусила голову трёхлетней девочке в Псковской области
05 мая 2025

Ещё более пяти миллионов рублей выманили мошенники у псковичей
05 мая 2025

Пьяных водителей-рецидивистов задержали в Псковской области
05 мая 2025

В Пскове курьер упал с велосипеда и растянул связки
05 мая 2025

Два человека погибли и 16 пострадали в ДТП в Псковской области за неделю
05 мая 2025

14-летняя девочка пропала в Опочецком районе
04 мая 2025

Мужчина погиб, пытаясь вытащить автомобиль из кювета в Идрице

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...