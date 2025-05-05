Подростока госпитализировали в больницу после наезда автомобиля в Великих Луках
В Великих Луках водитель автомобиля совершил наезд на 14-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. ДТП произошло у дома № 2 на улице Мурманской, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
За рулём Skoda Roomster находился 67-летний мужчина. В результате ДТП пострадавшая с травмами различной степени тяжести была госпитализирована.
По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства устанавливаются.
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